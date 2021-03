Suécia suspende administração de vacina da AstraZeneca

As autoridades sanitárias suecas anunciaram, nesta terça-feira (16), a suspensão do uso da vacina anticovid da AstraZeneca, seguindo, assim, os passos de vários países da União Europeia (UE) preocupados com seus possíveis efeitos colaterais.



Em nota, a Agência de Saúde Pública (FHM) disse que suspendia o uso da vacina "como medida de precaução" diante de relatos de "possíveis efeitos colaterais" e até que a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) conclua sua investigação.



Segundo o epidemiologista sueco Anders Tegnell, questionado pela agência de notícias sueca TT, os 10 a 20 casos de hemorragia registrados na Europa após a vacinação representam a principal preocupação das autoridades de saúde locais.



Embora vários países europeus tenham suspendido a vacina após informes de coágulos sanguíneos em pessoas vacinadas com o fármaco da AstraZeneca, a FHM afirmou que não se registrou nenhum efeito colateral grave na Suécia.



A Organização Mundial da Saúde (OMS), que reúne hoje seu grupo de especialistas, considera que a vacinação com esse imunizante deve continuar.