AstraZeneca pretende enviar 700 mil doses de vacina aos Estados Unidos

(foto: AFP / JOEL SAGET)

O grupo farmacêutico anglo-sueco AstraZeneca anunciou nesta terça-feira (16/03) umcom os Estados Unidos para enviar em 2021 até 700 mil doses de um tratamento contra a COVID-19 atualmente em desenvolvimento e baseado em anticorpos.A AstraZeneca fez o anúncio em um comunicado, no momento em que vários países, especialmente na Europa, suspenderam a aplicação de sua vacina contra a COVID-19 porsobre os efeitos colaterais.O acordo prevê a entrega de 500 mil dosesdo fármaco de anticorpos, que recebeu o nome AZD7442 e está na fase final de desenvolvimento para prevenir e tratar a doença.já havia anunciado um primeiro acordo em outubro de 100 mil doses, que são adicionadas a outras 100 mil apenas para o Departamento de Defesa. O número total alcança desta maneira 700 mil nos Estados Unidos.O valor dos acordoscom os Estados Unidos para o desenvolvimento do tratamento e das doses em 2021 chega a 726 milhões de dólares.O governo americano financiou o desenvolvimento do medicamento, uma combinação de dois anticorpos e que atualmente está sendo testado em 9 mil pessoas em todo o