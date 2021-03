Roche cria teste para detectar variantes do coronavírus

O grupo farmacêutico suíço Roche anunciou nesta terça-feira um novo teste para detectar as variantes do novo coronavírus, que será usado em pesquisas em laboratório.



O teste pretende ajudar os cientistas a monitorar as mutações do vírus, sua prevalência e o possível impacto no diagnóstico das infecções, nas vacinas e terapias, afirma um comunicado da empresa.



Com o nome de Cobas®SARS-CoV-2 Variant Set 1, o teste permite detectar e diferenciar as mutações observadas nas variantes britânica, sul-africana e brasileira.



"A contínua vigilância é essencial para a saúde pública", disse Thomas Schinecker, diretor da divisão de diagnósticos da Roche.



O teste foi projetado para o uso em máquinas Cobas muito presentes nos laboratórios de análises e hospitais.



A Roche, líder mundial na área de Oncologia, lançou desde o início da pandemia 15 testes para detectar o coronavírus.



