Petróleo Brent chega a US$ 70 o barril, mas fecha em baixa

Os preços do petróleo caíram nesta segunda-feira (15) em um dia de volatilidade, impulsionados no início do dia pelos números positivos da economia chinesa e as perspectivas promissoras para a demanda da commodity, antes de recuar.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio fechou a 68,88 dólares em Londres, em queda de 0,49% com base no fechamento de sexta-feira.



O Brent superou na sessão os 70 dólares o barril, assim como na segunda-feira passada, quando alcançou este nível, ao qual não chegava desde 8 de janeiro de 2020.



Em Nova York, o barril de WTI para entrega em abril recuou 0,34%, a 65,39 dólares.



Muitos analistas consideram que os preços do petróleo estão em uma trajetória de crescimento.



"Uma economia chinesa mais sólida incentiva o otimismo dos investidores sobre os mercados de petróleo", resumiu Neil Wilson, da Markets.com.



A produção industrial e as vendas no varejo tiveram altas recorde na China nos dois primeiros meses do ano, comparativamente ao mesmo período de 2020, segundo cifras oficiais divulgadas nesta segunda-feira.



A produção industrial cresceu 35,1% e as vendas varejistas aumentaram 33,8%.



"A confiança em uma recuperação da demanda mundial de petróleo é cada vez maior", disse, por sua vez, Bjarne Schieldrop, analista da Seb.



SEB SA