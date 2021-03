Wall Street fecha em leve alta e com recordes para Dow Jones e S&P 500

A bolsa de Nova York encerrou nesta segunda-feira (15) um dia de grande volatilidade com uma alta modesta e recordes para o Dow Jones e o S&P; 500, bem como uma recuperação para o Nasdaq.



Segundo resultados definitivos do fechamento, o Dow Jones subiu 0,53% a 32.953,46 pontos. O tecnológico Nasdaq teve alta de 1,05% a 13.459,71 unidades. Enquanto isso, o S&P; 500 fechou em alta de 0,65% a 3.968,94 pontos.



O otimismo com a reabertura da atividade econômica é o principal catalizador do mercado e impulsionou os valores cíclicos da economia tradicional.



Os valores tecnológicos, que sofreram nas últimas semanas, tiveram uma recuperação ao fim da sessão.



"Continua a rotação de ações da nova economia para ações da economia tradicional, mesmo que pareça que o Nasdaq alcançou um piso", afirmou Peter Cardillo, da Spartan Capital Security.



Assim, Apple (+2,45%) e Cisco (+1,21%) subiram, enquanto Amazon (-0,25%) e Microsoft (-0,94%) caíram.



Além disso, o mercado aguarda os resultados da reunião do Comitê de Política Monetária do Federal Reserve (Banco Central americano), na terça e na quarta-feira.



Com um bom avanço da campanha de vacinação nos Estados Unidos, os títulos de companhias aéreas dispararam. A American Airlines fechou em alta de 7,70% e a United Airlines registrou 8,26%.