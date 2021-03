Emissário dos EUA participará de encontro sobre o Afeganistão em Moscou

O enviado dos Estados Unidos para o Afeganistão, Zalmay Khalilzad, assistirá a uma reunião programada para a quinta-feira em Moscou entre o governo de Cabul e os talibãs para "apoiar o processo de paz", informou nesta segunda-feira (15) o Departamento de Estado americano.



"Como parte dos esforços para incentivar e apoiar o processo de paz, o embaixador Khalilzad planeja assistir à reunião de Moscou", disse à imprensa a porta-voz da diplomacia americana, Jalina Porter.



"Esta reunião se somará a todos os demais esforços internacionais para apoiar o processo de paz afegão e também reflete as preocupações da comunidade internacional sobre os avanços alcançados até agora", acrescentou.



O governo do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pretende reativar as negociações estagnadas entre Cabul e os talibãs.



Biden deve decidir se confirma ou não a retirada total de tropas americanas ainda mobilizadas no Afeganistão até 1º de maio, segundo o cronograma estabelecido por seu antecessor, Donald Trump.



O presidente chamou a Turquia para organizar uma reunião de alto nível entre os negociadores dos dois campos, que geralmente se reúnem em Doha, Qatar.



O governo turco confirmou que quer organizar uma sessão do tipo em abril em Istambul.



Moscou disse que seu objetivo com a reunião da quinta-feira é "promover as negociações interafegãs de Doha" e "reduzir a violência".



Enquanto isso, Zalmay Khalilzad voltou a Cabul na segunda-feira após vários dias de reuniões em Doha, em especial para discutir com os insurgentes.



Os Estados Unidos propuseram recentemente a formação de um governo de transição que inclua os talibãs como parte de um projeto de acordo de paz que até agora teve uma acolhida pouco calorosa de parte dos líderes afegãos.