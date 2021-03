O governo brasileiro anunciou nesta segunda-feira (15) a compra de 100 milhões de doses da vacina da Pfizer-BioNTech, que devem ser entregues até setembro, no plano para acelerar a imunização contra o coronavírus, que deixou quase 280.000 mortos no país.



O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou, ainda, a aquisição no segundo semestre de 38 milhões de doses da vacina da Janssen, de dose única, da farmacêutica americana Johnson&Johnson.;