China pede que Alibaba se desfaça de ativos de mídia

O governo da China pediu ao Alibaba Group Holding para se desfazer de seus ativos de mídia, em meio à crescente preocupação de autoridades quanto a influência da gigante da tecnologia sobre a opinião pública no país, de acordo com fontes a par do assunto.



Discussões sobre a questão têm ocorrido desde o início deste ano, depois que reguladores chineses revisaram uma lista de ativos de mídia de propriedade da empresa sediada em Hangzhou, cujo negócio principal é o varejo online.



As autoridades pediram à companhia que apresentasse um plano para reduzir substancialmente suas participações na mídia, disseram as pessoas.



Fundada pelo bilionário Jack Ma, a Alibaba montou ao longo dos anos um portfólio de ativos de mídia que abrangem veículos impressos e digitais, além de redes sociais e publicidade.



O grupo tem participação na plataforma Weibo, semelhante ao Twitter, e no jornal South China Morning Post, de Hong Kong.



Essa influência é vista como um sério desafio ao Partido Comunista Chinês e ao seu poderoso sistema de propaganda, disseram as fontes. O departamento de propaganda do partido não respondeu a um pedido por fax pedindo comentários.



A Alibaba se recusou a comentar as discussões com os reguladores sobre possíveis alienações de ativos de mídia. Em nota, a empresa afirmou ser um investidor financeiro passivo em ativos de mídia.



"O objetivo de nossos investimentos nessas empresas é fornecer suporte de tecnologia para a atualização de seus negócios e gerar sinergias comerciais com nossos negócios comerciais principais. Não intervimos ou nos envolvemos nas operações diárias ou decisões editoriais das empresas", destacou a nota.