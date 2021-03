Sete foguetes atingem base de tropas americanas no Iraque

Sete foguetes atingiram nesta segunda-feira (15) uma base aérea com tropas americanas ao norte de Bagdá, informou à AFP uma fonte de segurança, no último episódio de uma série de bombardeios pelos quais Washington responsabiliza facções pró-iranianas.



Em 3 de março, um funcionário terceirizado americano morreu de crise cardíaca depois de um ataque contra outra base aérea, a de Ain al Assad, no oeste desértico do Iraque.



O ataque, na noite de segunda-feira, não causou vítimas ou danos no interior da base de Balad, informou à AFP a fonte de segurança.



Segundo ele, só dois foguetes caíram no interior da base, enquanto outros cinco impactaram um povoado vizinho.



Os foguetes foram lançados de um povoado na província vizinha de Diyala, mais a leste, local de onde foram feitos outros lançamentos de foguetes contra Balad, acrescentou a mesma fonte.



Os últimos disparos não foram reivindicados até o momento, mas os Estados Unidos acusam muitos grupos armados treinados e financiados pelo Irã.



Desde meados de fevereiro foram retomados os disparos de foguetes no Iraque contra tropas americanas ou a embaixada dos Estados Unidos.



Inimigos, a República Islâmica do Irã e os Estados Unidos têm presença e aliados no Iraque.



Os Estados Unidos mantêm ali 2.500 militares e o Irã tem o apoio, entre outros, da Hash al Shaabi, poderosa coalizão de paramilitares integrada ao Estado iraquiano, composta principalmente por braços armados e financiados pelo Irã.