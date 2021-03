Biden enfrenta crescente pressão de republicanos, que denunciam crise na fronteira

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enfrenta pressão crescente dos republicanos por causa do aumento da chegada de migrantes, principalmente menores de idade, à fronteira com o México, situação que a oposição descreve como a primeira crise migratória de seu mandato.



O líder da minoria republicana na Câmara de Representantes, Kevin McCarthy, denunciou a "crise" em uma visita com vários congressistas à fronteira no Texas.



"Esta crise foi criada pelas políticas presidenciais deste novo governo", acusou.



O congressista republicano Chuck Frleishmann afirmou que o governo Biden "criou um ambiente" propício para um aumento da migração. Outros membros da delegação afirmaram que os traficantes de seres humanos estão se beneficiando das políticas de governo.



Rubia Tabora, uma guatemalteca de 25 anos, cruzou irregularmente a fronteira no Texas com seu filho de um ano para se juntar ao marido que mora na Virgínia.



"No meu país não há trabalho, não há dinheiro", contou à AFP, no final de semana.



Para ela, o fato de Biden estar no governo fez a diferença. "Meu marido me disse para vir agora", acrescentou.



Cerca de 200 migrantes irregulares passaram pela estação de ônibus em Brownsville, Texas, próxima à fronteira com o México, de acordo com associações locais.



Em fevereiro, cerca de 100.000 pessoas foram presas na fronteira sul - incluindo 9.457 menores desacompanhados - um aumento de 28% em relação a janeiro, segundo as autoridades.



Para fazer frente ao fluxo de menores, Alejandro Mayorkas, chefe do Departamento de Segurança Interna (DHS), anunciou que a agência de emergência FEMA apoiará a tarefa de abrigar temporariamente as crianças, em meio a críticas de que as autoridades as mantiveram por longos períodos em espaços superlotados.



O Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS) tem aos seus cuidados atualmente 8.800 crianças migrantes.



- Guerra de versões -



O aumento de pessoas que chegam à fronteira é um desafio político para Biden, que busca reverter muitas das políticas anti-imigração impostas por seu antecessor, Donald Trump.



O presidente democrata quer tramitar uma ambiciosa reforma migratória no Congresso, que poderia abrir o caminho para a cidadania de milhões de migrantes sem documentos.



Em Washington, os republicanos denunciam que há uma "crise" na fronteira, mas a Casa Branca se recusa a aceitar essa retórica.



Os republicanos temem que a chegada do bom tempo com o verão aumente o fluxo na fronteira. O prefeito da cidade de Uvalde, no Texas, indicou que espera a chegada de entre 25 mil e 30 mil migrantes durante o verão.



- Uma reforma migratória -



No fim de semana, o senador democrata Chris Murphy defendeu o governo na emissora Fox News, afirmando que o presidente "herdou" do governo Trump um "desastre" na área migratória e está tentando reparar a situação de forma "humana".



Para os republicanos, o anúncio de que o presidente democrata quer abrir uma via para a cidadania de cerca de 11 milhões de migrantes irregulares produziu um efeito manada.



A ampla reforma migratória anunciada pelos democratas em meados de fevereiro não está no calendário para as próximas eleições, uma indicação de que os líderes do partido não têm certeza de que têm os votos necessários.



Enquanto se aguarda o momento, o partido quer votar esta semana na Câmara um projeto de lei que abra caminho para a naturalização dos "dreamers", jovens que vieram quando crianças aos Estados Unidos na companhia dos pais, e aos trabalhadores agrícolas.



"Nossos recursos estão esgotados pela pandemia e também tivemos a tempestade de neve há algumas semanas", informou o prefeito.



Para o governo Biden, que decidiu suspender acordos assinados por Trump, como o programa "Fique no México" - que obrigava os solicitantes de asilo a esperar do outro lado da fronteira - e reinstaurou a iniciativa CAM de acolhimento de menores vindos da América Central com pais com residência legal nos Estados Unidos, a mensagem é que "a fronteira está fechada" à imigração irregular.



Na semana passada, a secretaria de imprensa da Casa Branca admitiu que se trata de um "grande desafio" e de uma questão central para o presidente, mas descartou a palavra crise.



"O governo anterior nos deixou com um sistema desmontado e com o qual é impossível trabalhar, assim como com outros problemas. Vamos fazer tudo o possível para resolvê-lo", acrescentou.