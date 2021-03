OMS arrecada quase US$ 250 milhões em doações privadas para combate à covid-19

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou nesta segunda-feira (15) que arrecadou mais de 242 milhões de dólares em um ano com seu fundo de solidariedade para o combate à covid-19, em um dispositivo que contou com a participação de indivíduos e empresas.



Este mecanismo, que funciona como as plataformas de financiamento coletivo que se multiplicaram recentemente, foi criado em meados de março de 2020.



Desde então, participaram 661.000 indivíduos, empresas e outras organizações para financiar a ajuda que a OMS e seus parceiros fornecem aos países no combate à pandemia.



Um bom resultado, diz a organização em um comunicado, embora afirme que será preciso aumentar os esforços para conseguir os 1,6 bilhão de dólares necessários para "superar os desafios presentes e futuros" na luta contra a doença.



Esta próxima fase de arrecadação de fundos será realizada pela Fundação da OMS, uma organização independente encarregada de encontrar financiamento para a agência da ONU, cujo orçamento é limitado (mais de 5,8 bilhões de dólares para o período 2020-2021), mas cujo papel disparou com a pandemia.



"Fizemos muito no ano passado, mas infelizmente a pandemia está longe de acabar e não podemos encerrar o combate agora", declarou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



"Agradecemos pelas suas contribuições e pedimos que continuem nos apoiando para vencer a covid-19", acrescentou.