Chefe da Otan expressa preocupação com comportamento da Turquia

O secretário-geral da Otan, o norueguês Jens Stoltenberg, expressou nesta segunda-feira (15) "preocupação" com o comportamento da Turquia e as violações dos direitos democráticos, uma semana antes de uma reunião dos ministros das Relações Exteriores da aliança militar.



"Tenho sérias preocupações com as diferenças de opinião (entre aliados) no Mediterrâneo Oriental; com a decisão da Turquia de comprar o sistema russo de defesa antimísseis S400 e com a violação dos direitos democráticos na Turquia", disse Stoltenberg durante uma videoconferência com membros da subcomissão de Segurança e Defesa do Parlamento Europeu.



"A Otan é uma plataforma de debate e sua função é reduzir as tensões. Mas isso não significa que não haja necessidade de se preocupar", apontou.



Stoltenberg até agora minimizou os problemas relacionados ao governo de Ancara.



"A Turquia é um aliado importante que desempenha um papel fundamental na luta contra o Daesh [o grupo radical Estado Islâmico], que sofreu um número significativo de ataques terroristas e é o lar de vários milhões de refugiados", disse Stoltenberg aos ministros da Defesa da Otan em 17 de fevereiro.



Os chanceleres dos 30 países da aliança militar se reunirão nos dias 23 e 24 de março.



O encontro poderá servir de cenário para a primeira participação do novo secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, em reuniões da Otan