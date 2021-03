Lista de indicados ao Oscar nas principais categorias

Lista de indicados nas principais categorias da 93ª edição do Oscar, que acontecerá em Hollywood em 25 de abril.



"Mank" é o filme com mais indicações, 10. Outras seis produções receberam seis indicações cada.



Melhor filme:



"Meu Pai"



"Judas e o Messias Negro"



"Mank"



"Minari"



"Nomadland"



"Bela Vingança"



"O Som do Silêncio"



"Os 7 de Chicago"



Melhor direção:



Chloe Zhao, "Nomadland"



David Fincher, "Mank"



Lee Isaac Chung, "Minari"



Emerald Fennell, "Bela Vingança"



Thomas Vinterberg, "Druk - Mais Uma Rodada"



Melhor ator:



Riz Ahmed, "O Som do Silêncio"



Chadwick Boseman, "A Voz Suprema do Blues"



Anthony Hopkins, "Meu Pai"



Gary Oldman, "Mank"



Steven Yeun, "Minari"



Melhor atriz:



Viola Davis, "A Voz Suprema do Blues"



Andra Day, "The United States vs. Billie Holiday"



Vanessa Kirby, "Pieces of a Woman"



Frances McDormand, "Nomadland"



Carey Mulligan, "Bela Vingança"



Melhor ator coadjuvante:



Sacha Baron Cohen, "Os 7 de Chicago"



Daniel Kaluuya, "Judas e o Messias Negro"



Leslie Odom, Jr., "Uma Noite em Miami"



Paul Raci, "O Som do Silêncio"



Lakeith Stanfield, "Judas e o Messias Negro"



Melhor atriz coadjuvante:



Maria Bakalova, "Borat 2: Fita de Cinema Seguinte"



Glenn Close, "Era Uma Vez um Sonho"



Olivia Colman, "Meu Pai"



Amanda Seyfried, "Mank"



Yuh-Jung Youn, "Minari"



Melhor filme internacional:



"Druk - Mais Uma Rodada" (Dinamarca)



"Shaonian de ni" (Hong Kong)



"Collective" (Romênia)



"The Man Who Sold His Skin" (Tunísia)



"Quo Vadis, Aida?" (Bósnia)



Melhor filme de animação:



"Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica"



"A Caminho da Lua"



"Shaun, o Carneiro: O Filme - A Fazenda Contra-Ataca"



"Soul"



"Wolfwalkers"



Melhor documentário:



"Collective"



"Crip Camp: Revolução pela Inclusão"



"El agente topo"



"Professor Polvo"



"Time"



Melhor roteiro original:



"Judas e o Messias Negro" - Will Berson e Shaka King



"Minari" - Lee Isaac Chung



"Bela Vingança" - Emerald Fennell



"O Som do Silêncio" - Darius Marder e Abraham Marder



"Os 7 de Chicago 7" - Aaron Sorkin



Melhor roteiro adaptado:



Borat 2: Fita de Cinema Seguinte" - Sacha Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimer, Peter Baynham, Erica Rivinoja, Dan Mazer, Jena Friedman, Lee Kern



"Meu Pair" - Christopher Hampton e Florian Zeller



"Nomadland" - Chloe Zhao



"Uma Noite em Miami" - Kemp Powers



"O Tigre Branco" - Ramin Bahrani



Filmes com mais indicações:



"Mank" - 10



"Meu Pai" - 6



"Judas e o Messias Negro" - 6



"Minari" - 6



"Nomadland" - 6



"O Som do Silêncio" - 6



"O 7 de Chicago" - 6