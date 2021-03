Itália retoma restrições pelo vírus; pressão aumenta na Alemanha e França

Grande parte da Itália retomou nesta segunda-feira (15) as medidas de restrição contra a covid-19, enquanto aumenta a pressão na França e na Alemanha para que adotem posturas mais rígidas, em um clima de receio na Europa a respeito do uso da vacina da AstraZeneca.



Em todo mundo, já foram administradas mais de 350 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus. O fármaco da AstraZeneca, um dos mais baratos, é crucial para as nações mais pobres. Na Europa, vários países - Irlanda e Holanda os mais recentes no domingo (14) - suspenderam seu uso pelo temor de que provoque trombose, algo que não foi comprovado.



E, embora as campanhas de vacinação avancem, a ameaça do vírus persiste. Esse quadro levou a Itália a restabelecer, nesta segunda-feira, restrições em 75% do país até 6 de abril para enfrentar a propagação da variante detectada inicialmente no Reino Unido.



"Cada dose de vacina injetada é um passo a mais para a saída da crise", declarou no domingo o ministro italiano da Saúde, Roberto Speranza.



O Executivo pretende achatar a curva de contágios com a intensificação da imunização e das restrições.



As medidas incluem o fechamento de escolas, restaurantes, estabelecimentos comerciais e museus em Roma e em Milão, entre outras cidades. Os italianos receberam a recomendação de permanecer em casa, exceto para trabalhar, procurar um médico, ou por motivos de causa maior.



- Pressão na Alemanha e França -



Na Alemanha, onde o governo flexibilizou recentemente algumas restrições relacionadas com os contatos sociais, a associação de médicos de unidades de terapia intensiva pediu o retorno "imediato" de medidas severas para enfrentar a terceira onda da pandemia, em especial pela propagação da variante britânica do vírus.



O diretor científico da associação, Christian Karagiannidis, afirmou que sem restrições mais duras o número de pacientes em UTIs pode aumentar rapidamente dos 2.800 atuais para "5.000, ou 6.000".



A França, que espera evitar outro confinamento nacional, tenta descongestionar as UTIs da região de Paris, saturadas com o aumento de casos de covid-19. Pacientes devem ser transferidos para outras áreas do país por via aérea e de trem.



A pandemia de coronavírus matou mais de 2,6 milhões de pessoas em todo mundo, e a maior parte da humanidade está submetida a restrições, de maior ou menor nível, contra a covid-19.



Portugal, que teve de impor um segundo confinamento geral em janeiro após a explosão de casos durante o Natal, reabriu nesta segunda-feira creches, escolas, salões de beleza e livrarias, como parte de um plano de flexibilização gradual do confinamento que prosseguirá até maio.



"Entramos hoje na primeira fase do desconfinamento, que deve ser muito prudente, gradual e a conta-gotas", afirmou no Twitter o primeiro-ministro António Costa. "Não podemos correr riscos e colocar tudo a perder", destacou.



- Preocupação com a AstraZeneca -



Envolvidas na luta contra o vírus, as autoridades de saúde de Itália e França respaldaram a vacina anticovid da AstraZeneca e da Universidade de Oxford, enquanto outros países suspenderam o uso por medo de possíveis efeitos colaterais, como trombose.



Irlanda e Holanda se uniram no domingo à decisão de suspender a aplicação da vacina, medida que já havia sido adotada por Dinamarca, Noruega e Bulgária.



O diretor científico do grupo de vacinas da Universidade de Oxford, Andrew Pollard, afirmou nesta segunda-feira que "há provas muito tranquilizadoras de que não há um aumento no fenômeno de trombose aqui no Reino Unido, onde se aplicou a maioria das doses na Europa até agora".



A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) corroboraram que não há evidências que justifiquem a interrupção do uso da vacina da AstraZeneca.



O imunizante da AstraZeneca é responsável por boa parte das doses enviadas para os países pobres por meio do programa Covax, apoiado pela OMS, para garantir a vacinação em todas as partes do mundo.



- Produção da Sputnik V na Europa -



A Rússia anunciou nesta segunda-feira acordos de produção da vacina anticovid Sputnik V "com empresas de Itália, Espanha, França e Alemanha", à espera de sua homologação na União Europeia (UE).



"Atualmente, há outras conversas em curso para aumentar a produção na UE. Isso permitirá começar a abastecer o mercado único europeu com a Sputnik V, assim que a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) aprovar", afirmou o presidente do Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF), Kirill Dmitriev.



Até o momento, a EMA autorizou o uso de quatro vacinas: Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson.



Do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos também pisaram no acelerador e já administraram mais de 107 milhões de doses.



O país, o mais afetado pela pandemia com mais de 534.000 mortos, aplicou mais de dois milhões de doses por dia na semana passada, de acordo com os Centros de Controle de Doenças (CDC). Até o momento, 21% dos americanos receberam ao menos uma dose da vacina.



ASTRAZENECA