O Reino Unido anunciou, nesta segunda-feira (15), novas sanções contra seis membros do governo do presidente sírio, Bashar al-Assad, entre eles o ministro das Relações Exteriores, Faisal Moqdad, por "reprimir o povo sírio".



"Hoje responsabilizamos outros seis indivíduos do regime por seu ataque em massa contra os cidadãos que deveriam proteger", anunciou o ministro britânico das Relações Exteriores, Dominic Raab.