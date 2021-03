Vencedores nas principais categorias do Grammy 2021

Lista de vencedores nas principais categorias da 63ª edição do Grammy, que teve conquista de Beyoncé, Taylor Swift e Megan Thee Stallion:



Álbum do Ano: Taylor Swift, "folklore"



Gravação do Ano: Billie Eilish, "Everything I Wanted"



Canção do Ano: H.E.R., Dernst Emile II e Tiara Thomas, "I Can't Breathe"



Ártista Revelação: Megan Thee Stallion



Melhor Vídeo Musical: Beyoncé, "Brown Skin Girl"



Melhor Álbum de Rap: Nas, "King's Disease"



Melhor Canção de Rap: Megan Thee Stallion e Beyoncé, "Savage"



Melhor Performance de Rap: Megan Thee Stallion e Beyonce, "Savage"



Melhor Álbum de Rock: The Strokes, "The New Abnormal"



Melhor Canção de Rock: Brittany Howard, "Stay High"



Melhor Performance de Rock: Fiona Apple, "Shameika"



Melhor Álbum Pop Vocal: Dua Lipa, "Future Nostalgia"



Melhor Performance Pop Solo: Harry Styles, "Watermelon Sugar"



Melhor Performance Pop Lady Gaga e Ariana Grande, "Rain on Me"



Melhor Álbum de R&B;: John Legend, "Bigger Love"



Melhor Performance de R&B;: Beyoncé, "Black Parade"



Melhor Álbum de Música Alternativa: Fiona Apple, "Fetch the Bolt Cutters"



Melhor Álbum de Música Global: Burna Boy, "Twice as Tall"



Melhro Álbum Country: Miranda Lambert, "Wildcard"



Melhor Álbum de Música Contemporânea Cristã: Kanye West, "Jesus Is King"



Melhor Álgum de Comédia: Tiffany Haddish, "Black Mitzvah"



Melhor Canção Composta para Mídia Visual: Billie Eilish, "No Time to Die" (por "No Time to Die")