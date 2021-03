Turquia responde a ataque em áreas que controla na Síria

A Turquia respondeu ao lançamento de mísseis em áreas sob seu controle no norte da Síria a partir de um aeroporto controlado pelo regime de Damasco, anunciou o Ministério da Defesa turco no Twitter na noite deste domingo (14).



"Mísseis lançados do aeroporto de Kuweires, em Aleppo, controlado pelo regime visavam cidades, bem como estacionamentos de caminhões-tanque de combustível nos distritos de Jarablus e Al Bab, na Síria", informou o ministério.



Ancara disse que respondeu ao ataque "atirando em alvos específicos", sem fornecer mais detalhes.



O ministério compartilhou um curto vídeo no Twitter mostrando caminhões-tanque de combustível em chamas.



Além disso, as autoridades turcas entraram em contato com a Rússia para pedir o fim dos "disparos contra a região do Escudo de Eufrates e contra civis", acrescentou o ministério.



A Turquia iniciou uma operação chamada "Escudo de Eufrates" em 2016 e tomou um território de mais de 2.000 km² no norte da Síria.



A operação foi dirigida contra o grupo jihadista Estado Islâmico e contra as Unidades de Proteção do Povo Curdo (YPG), aliadas dos Estados Unidos na luta anti-jihadista e que Ancara considera uma extensão síria do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que realiza uma guerrilha em solo turco.



A operação permitiu que os rebeldes sírios apoiados pela Turquia tomassem o controle de várias cidades, incluindo Jarablus e Al Bab.



Instalações de petróleo em partes da província de Aleppo controladas pela Turquia foram atacadas várias vezes nos últimos meses, mas nem Moscou nem o governo sírio as reivindicaram.