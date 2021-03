Pelo menos dois mortos e 13 feridos em tiroteio em Chicago

Duas pessoas morreram e outras treze ficaram feridas em um tiroteio em uma festa improvisada em uma garagem de Chicago, informou a polícia neste domingo (14), de acordo com a imprensa local.



Os bombeiros metropolitanos confirmaram em sua conta no Twitter o número provisório de duas mortes.



"Um dos participantes começou a atirar no local e atingiu várias pessoas", informou José Jara, do Departamento de Polícia de Chicago, ao jornal Chicago Tribune.



"Foram encontradas quatro armas no local (...) Várias das testemunhas feridas estão sendo operadas", disse o chefe da polícia de Chicago, David Brown.



De acordo com o oficial, o tiroteio ocorreu na madrugada de domingo em uma instalação improvisada usada como oficina mecânica.



Chicago, a terceira maior cidade dos Estados Unidos, é assolada por gangues de criminosos e possui um grande fluxo de armas.



