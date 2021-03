Violoncelista Yo-Yo Ma improvisa um concerto após ser vacinado

Músicas de esperança e conforto ressoaram no sábado em um centro de vacinação americano, onde o violoncelista Yo-Yo Ma improvisou um concerto após receber sua segunda dose da vacina da covid-19.



O artista, nascido na França há 65 anos e de pais chineses, surpreendeu outros pacientes e funcionários do Berkshire Community College, em Massachusetts, segundo trechos de sua apresentação publicados na página da instituição no Facebook.



Posto em observação após receber a injeção, ele tocou por cerca de quinze minutos sentado em uma cadeira de plástico, antes de ser calorosamente aplaudido pelo público.



Ele queria "retribuir com algo", disse o gerente do centro Richard Hall, citado pelo jornal local The Berkshire Eagle.



Há um ano, o músico publica regularmente suas interpretações de Bach ou Beethoven, entre outras, nas redes sociais sob as hashtags #songsofcomfort ou #songsofhope (canções de conforto ou esperança).



"Nestes tempos de ansiedade, quero continuar compartilhando a música que me conforta", explicou em um tweet há um ano.



O solista também se apresentou várias vezes em memória das vítimas da pandemia e em homenagem ao pessoal médico.