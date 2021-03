UE alerta sobre 'acontecimentos preocupantes' na Bolívia

A Comissão Europeia alertou neste domingo (14) que acompanha os "acontecimentos preocupantes" na Bolívia, devido à prisão da ex-presidente da Bolívia Jeanine Áñez e de dois de seus ministros, acusados de promover a queda do governo de Evo Morales em 2019.



Em uma nota, o escritório do chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, lembrou que "nos últimos dias foram ditadas ordens de prisão na Bolívia contra a ex-presidente Áñez, ministros de seu governo interino e outras ex-autoridades".



"Esses são acontecimentos preocupantes que acompanhamos de perto. As denúncias vinculadas aos fatos de 2019 devem ser atendidas em meio a um processo judicial transparente e sem pressões políticas, com pleno respeito à independência dos poderes", diz a nota.



De acordo com o escritório de Borrell, os desafios políticos enfrentados pela Bolívia "exigem unidade e objetivos comuns. A UE espera que as diferenças políticas sejam resolvidas mediante o diálogo e a reconciliação, com o objetivo de preservar a estabilidade política e o respeito aos direitos humanos".



"A UE continuará apoiando a Bolívia neste esforço", destacou.



Áñez, de 53 anos, foi presa no sábado na cidade de Trinidad, no departamento de Beni, depois da prisão de seus ex-ministros Álvaro Coímbra (Justiça) e Rodrigo Guzmán (Energia), todos acusados de sedição, terrorismo e conspiração.