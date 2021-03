Lescano sobe e lidera preferências para presidenciais no Peru

O candidato de centro-direita Yonhy Lescano se distanciou de seus rivais e lidera as pesquisas de intenção de voto para as eleições presidenciais peruanas de 11 de abril, seguido pelo ex-futebolista George Forsyth, segundo uma pesquisa divulgada neste domingo (14).



Lescano, do partido Ação Popular, tem 15% das intenções de voto, cinco pontos percentuais a mais que em fevereiro, enquanto Forsyth, do também centro-direitista partido Vitória Nacional, caiu um ponto para 10%, detalhou uma pesquisa do Ipsos publicada no jornal El Comercio.



O advogado e ex-deputado, de 61 anos, tinha 10% das intenções há um mês, segundo uma pesquisa do Ipsos de 14 de fevereiro, que deu então a Forsyth 11%.



Lescano pertence ao partido Ação Popular, do venerado ex-presidente Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 e 1980-1985), mas também do repudiado Manuel Merino, que durou menos de uma semana no poder após a destituição de Martín Vizcarra em novembro.



IPSOS