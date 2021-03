Ex-presidente boliviana Jeanine Áñez é condenada a 6 meses de prisão preventiva

O Ministério Público da Bolívia solicitou neste domingo (14) seis meses de prisão para a ex-presidente e dois de seus ministros.



Três promotores assinaram a acusação pela aplicação "de medidas cautelares que consistem em prisão preventiva [...] por um período de seis meses" nos presídios de La Paz, diz o documento.



Os principais partidos da oposição, conservadores de direita, negam que tenha havido um golpe na Bolívia em novembro de 2019, quando em meio a uma convulsão social e revolta policial, Morales renunciou e partiu para o México como primeiro destino, e Áñez, então vice-presidente do Senado, foi proclamada presidente interina.



A oposição indicou que, como ex-presidente, Áñez deveria ser julgada pelo Parlamento e não por tribunais comuns, mas o Ministro da Justiça negou qualquer possibilidade de um julgamento privilegiado.



Enquanto isso, alguns líderes e grupos da sociedade civil convocaram protestos contra essas prisões, descritas como uma "perseguição política" contra aqueles que "defenderam a democracia e a liberdade em 2019", disse o ex-presidente Carlos Mesa (2003-2005) no Twitter.



Áñez foi presa na madrugada deste sábado na cidade de Trinidad, capital do departamento amazônico de Beni, em uma operação liderada pelo Ministro de Governo (Interior), Eduardo do Castelo.



Seu nome aparece em uma denúncia feita pela ex-deputada do Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, contra o líder civil da região de Santa Cruz, o direitista Luis Fernando Camacho, governador eleito do departamento nas recentes eleições locais.



A ação inclui cinco ex-ministros de Áñez, chefes de polícia e militares e civis que participaram do que o atual governo considera um golpe contra o esquerdista Morales, após 14 anos no poder.



Os ex-ministros da Justiça, Álvaro Coimbra, e da Energia, Rodrigo Guzmán, foram detidos em Trinidad e transferidos para La Paz, aonde serão interrogados pelo Ministério Público. A acusação é por sedição, terrorismo e conspiração.



Áñez considera sua detenção "um ato de abuso e perseguição política" por parte do governo do presidente Luis Arce, que a acusa "de ter participado de um golpe que nunca ocorreu" e no âmbito de um processo que "não tem pés nem cabeça".



- Processo comum -



O Ministro da Justiça, Iván Lima, rejeitou as denúncias da oposição de que existe uma gestão política do MP e indicou que está agindo de forma legal.



Explicou que Áñez não tem direito a um julgamento de responsabilidades ou privilégio, em razão de sua condição de ex-governante, mas a um processo comum por sua atuação como senadora.



"No momento estamos diante do julgamento de uma ex-senadora, portanto, não há julgamento de privilégio constitucional".



Após a prisão de Áñez, o Alto Representante da UE, Josep Borrell, expressou no Twitter que "as acusações pelo ocorrido em 2019 devem ser resolvidas com uma justiça transparente e sem pressões políticas". Pediu também "diálogo e reconciliação".



A embaixada dos Estados Unidos em La Paz solicitou em comunicado que "sejam respeitados todos os direitos civis e garantias do devido processo".



A Conferência Episcopal da Bolívia exigiu em um comunicado "a libertação imediata dos detidos". E argumetntou que como instituição não podem "permanecer passivos, enquanto prendem cidadãos que serviram a Bolívia, com suas limitações, em difíceis momentos de sua história e buscando caminhos e pacificação".



A UE e a Igreja Católica cumpriram um papel chave na transição do governo de Morales para Áñez.



Áñez assumiu a presidência em novembro de 2019, após a renúncia de Morales em meio a uma forte convulsão social de opositores que denunciaram fraude nas eleições do mês anterior, nas quais o líder esquerdista buscou ser reeleito.



As denuncias de fraude levaram a uma rebelião policial e as Forças Armadas sugeriram que ele renunciasse.