Manifestação contra a violência sexual na Austrália

Milhares de australianos se manifestaram neste domingo (14) em Perth contra a violência sexual que afeta as mulheres, primeira mobilização de uma campanha nacional para reivindicar uma lei de igualdade de gênero, em um momento em que a Austrália se vê abalada por acusações de estupro contra autoridades políticas.



Na segunda-feira, mais de 40 manifestações serão organizadas em todo o país, principalmente em frente ao Parlamento em Camberra, onde recentemente houve acusações de agressões sexuais.



Em fevereiro, uma ex-colaboradora do governo, Brittany Higgins, afirmou que foi estuprada por um colega no escritório da ministra da Defesa Linda Reynolds, poucos meses antes das eleições legislativas de 2019.



Reynolds acusou sua ex-colaborada de mentirosa, mas recentemente se desculpou.



O procurador-geral (principal conselheiro jurídico do governo), Christian Porter revelou que estava sendo acusado de estuprar uma adolescente de 16 anos em 1988, acusação que negou categoricamente.



Segundo a imprensa, a vítima desse estupro se suicidou em junho passado.



Diante da crescente pressão da opinião pública, o primeiro-ministro Scott Morrison anunciou que vai receber uma delegação do movimento.



"Atualmente, a questão da violência contra as mulheres continua sendo uma grande prioridade do meu governo", declarou Morrison à imprensa.