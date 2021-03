Kosovo abre oficialmente sua embaixada em Jerusalém

O Kosovo abriu oficialmente neste domingo (14) sua embaixada na cidade de Jerusalém, reconhecendo-a de fato como a capital de Israel, anunciou o Ministério das Relações Exteriores.



A embaixada foi aberta em uma breve cerimônia durante a qual a bandeira do Kosovo foi erguida e uma placa foi instalada com a menção "República de Kosovo" escrita em albanês, hebraico e inglês, disse o comunicado.



Em troca da abertura da embaixada, Israel reconheceu a independência de Kosovo.



A decisão do Kosovo foi criticada por vários países muçulmanos, como a Turquia, e pela União Europeia.



A questão de Jerusalém e seu status continua sendo um dos pontos mais espinhosos do conflito israelense-palestino.