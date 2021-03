Irlanda recomenda suspender por 'precaução' a vacina da AstraZeneca

As autoridades de saúde irlandesas recomendaram neste domingo (14) suspender por "precaução" o uso da vacina AstraZeneca contra o coronavírus, após a aparição de coágulos sanguíneos na Noruega, embora até agora não haja evidências de uma relação de causa e efeito.



A comissão encarregada da vacinação na Irlanda recomenda esta medida, que já está em vigor em vários países, em nome do "princípio da precaução", anunciou o médico-chefe Ronan Glynn em um comunicado.



Essa decisão foi tomada depois que a agência norueguesa de produtos de saúde informou sobre "quatro novos casos de coágulos sanguíneos em adultos" que receberam a vacina do laboratório anglo-sueco.



A Noruega, assim como Islândia, Dinamarca e Bulgária, já suspendeu o uso desta vacina por "precaução" por conta desses temores.



A AstraZeneca afirmou na sexta-feira que sua vacina não gera "nenhum risco grave" de coágulos sanguíneos. A Organização Mundial da Saúde (OMS) também disse na sexta-feira que "não há razão para não usar" esta vacina, e que não foi estabelecida até agora nenhuma relação de causa e efeito entre sua aplicação e a formação de coágulos sanguíneos.



