Protestos contra golpe militar em Mianmar deixam pelo menos 7 mortos

As forças de segurança de Mianmar entraram em confronto com manifestantes, que resultou na morte de pelo menos sete pessoas neste sábado. Os protestos são contra o golpe visto no início do mês passado, quando militares tomaram o poder, prendendo a líder eleita do país, Aung San Suu Kyi, e membros de seu governo, e impedindo legisladores eleitos recentemente de abrir uma nova sessão do Parlamento.



Ontem, o governo Biden anunciou estar oferecendo residência legal temporária para cidadãos do país que já estão nos Estados Unidos. O secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, disse que a designação do status de proteção temporária para pessoas de Mianmar duraria 18 meses, já que a piora das condições no país tornaria o retorno dessas pessoas em segurança mais difícil.