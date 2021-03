Prévisions internationales du samedi 13 mars 2021 (actualisées à 21H00 GMT)

A LA UNE



LONDRES - Coronavirus : AstraZeneca annonce de nouveaux retards de livraison pour l'Europe



LA PAZ - L'ex-présidente par intérim Jeanine Añez arrêtée dans l'enquête sur un coup d'Etat présumé en Bolivie



RANGOUN - Au moins trois manifestants tués dans de nouvelles violences



Santé-épidémie-virus



LONDRES



La vaccination anti-Covid était samedi au coeur des interrogations dans l'Union européenne, avec l'annonce d'une nouvelle baisse des livraisons du laboratoire AstraZeneca et l'appel à des discussions entre dirigeants de l'UE lancé par cinq pays membres inquiets de disparités dans la distribution des doses.



Santé-épidémie-virus



PARIS



Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.



Santé-épidémie-virus-éducation-enseignants-gouvernement



PARIS



La France, la Norvège ou encore le Pérou n'ont pas accordé aux enseignants la priorité de la vaccination contre le Covid-19, privilégiant les critères de santé aux critères professionnels. Mais d'autres pays comme l'Italie, le Portugal ou les Etats-Unis ont donné leur feu vert.



Tchèques-UE-Russie-santé-pandémie-vaccin



PRAGUE



Le vaccin russe Spoutnik V a semé la division entre les anciens pays du bloc de l'Est autrefois dépendants de Moscou, certains d'entre eux le considérant comme un don du ciel, d'autres comme un outil de propagande du Kremlin.



USA-minorités-santé-racisme-virus-épidémie



WASHINGTON



L'inquiétude a peu à peu envahi Esther Lim à mesure que la pandémie de Covid-19 ravageait les Etats-Unis. Pas seulement pour sa santé et celle de ses parents, mais aussi pour leur sécurité face à la hausse des attaques contre les Américains d'origine asiatique.



Jordanie-hôpitaux-épidémie-virus-santé-politque



SALT (Jordanie)



Au moins sept malades du Covid-19 sont morts dans un hôpital près d'Amman à la suite d'une panne d'alimentation en oxygène, ce qui a provoqué un tollé en Jordanie et contraint le ministre de la Santé à démissionner.



ARRESTATION EN BOLIVIE



======================



Bolivie-politique-enquête-arrestation



LA PAZ



L'ex-présidente par intérim de Bolivie, Jeanine Añez, visée par un mandat d'arrêt pour "sédition" et "terrorisme", a été arrêtée samedi dans le cadre de l'enquête sur un présumé coup d'Etat contre l'ancien chef de l'Etat Evo Morales.



Bolivie-politique-enquête-arrestation



LA PAZ



Jeanine Añez, l'ex-présidente par intérim de la Bolivie arrêtée samedi pour un présumé coup d'Etat contre l'ancien président socialiste Evo Morales, est une ancienne sénatrice de droite propulsée sur le devant de la scène politique à la faveur de la crise post-électorale de 2019.



Bolivie-politique-enquête-arrestation



LA PAZ



De la réélection contestée d'Evo Morales en octobre 2019 à l'arrestation samedi de l'ex-présidente par intérim, Jeanine Añez, les temps forts de la crise en Bolivie.



REPRESSION EN BIRMANIE



======================



Birmanie-politique-armée-manifestation-coup



RANGOUN



Au moins trois personnes ont été tuées samedi dans de nouvelles manifestations en Birmanie, après une nuit de violences meurtrières lorsque les forces de sécurité ont réprimé des veillées en mémoire des dizaines de morts tombés depuis que l'armée a pris le pouvoir.



Russie-politique-opposition-élection-arrestations



MOSCOU



La police russe a arrêté samedi tous les participants d'un forum à Moscou où étaient conviés des figures de l'opposition et des dizaines de députés locaux, nouveau serrage de vis des autorités à l'approche des élections législatives en septembre.



Tchad-élections-président-troubles



N'DJAMENA



Le président tchadien Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans et candidat à un 6ème mandat qu'il a toutes les chances de remporter dans un mois face une opposition divisée et violemment réprimée, a tenu dimanche son premier meeting de campagne en appelant à l'"unité".



Irak-Vatican-religion-diplomatie-minorités-droitshumains-conflit



BAGDAD



La première visite d'un pape en Irak a ravi les chrétiens de ce pays à écrasante majorité musulmane où nombre d'entre eux ont été persécutés, mais sa venue et ses appels à la liberté religieuse ne changeront rien, estiment des fidèles sans illusions.



Brésil-politique-élection



RIO DE JANEIRO



Un duel de titans avec Lula à la présidentielle brésilienne de 2022 peut sembler une aubaine pour un Jair Bolsonaro adepte de la confrontation permanente, mais le vieux lion de gauche n'en reste pas moins un adversaire redoutable.



USA-célébrités-musique-Grammys-récompense



NEW YORK



Pour tenter de garder les spectateurs scotchés à l'écran, l'Académie des Grammy Awards a convoqué dimanche la fine fleur de la musique pour une cérémonie principalement virtuelle.



Nigeria-musique-Grammys-récompense



LAGOS



Burna Boy a commencé la musique à l'âge de 10 ans sur FL Studio, un logiciel que lui avait installé un copain d'école sur son ordinateur. Vingt ans plus tard, l'icône de l'afropop nigérian se prépare pour les Grammy Awards.



USA-musique-télévision-minorités



NEW YORK



Appelé à succéder au géant Jon Stewart en 2015 alors qu'il était quasiment inconnu aux Etats-Unis, l'humoriste sud-africain Trevor Noah, qui présente les Grammy Awards dimanche, est parvenu à imposer sa singularité et son point de vue de trentenaire métisse dans une société américaine tourmentée par la question raciale.



USA-internet-technologies-enchères



NEW YORK



Leur technologie est derrière l'oeuvre numérique adjugée jeudi pour 69,3 millions de dollars chez Christie's, ou la vente du premier tweet de Jack Dorsey; les collectionneurs s'arrachent les "NFT", objets numériques inviolables, qui s'annoncent comme une révolution pour le marché de l'art.



