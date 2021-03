Autoridades dos EUA apontam risco de erro em testes de covid-19 da Roche

Autoridades de saúde dos Estados Unidos têm alertado profissionais da área sobre o risco de erro no diagnóstico de covid-19 a partir do teste da farmacêutica Roche. Ontem, a Food and Drug Administration (FDA), emitiu um comunicado alertando que problemas com os tubos de processamento do teste podem levar a um resultado positivo em pessoas que não estão realmente infectadas.



A FDA recomenda que os profissionais testam as amostras mais de uma vez para garantir a precisão. Se o teste apresentar resultados diferentes, precisa ter o seu uso interrompido, conforme a agência. O sistema de diagnósticos da Roche é muito usado em grandes lotes de amostras de pacientes em hospitais e laboratórios.