O presidente da Argentina, Alberto Fernández, que ocupa a presidência pró-tempore do Mercosul, resolveu suspender a cúpula presencial de líderes dos 30 anos do bloco marcada para 26 de março e transformá-la em uma reunião virtual, devido à "situação sanitária" da região.



"Dada a situação sanitária que atinge os países da região, o presidente Alberto Fernández encarregou o chanceler Felipe Solá de informar seus pares do Mercosul que a reunião para comemorar os 30 anos do bloco, marcada para 26 de março em Buenos Aires, acontecerá virtualmente", diz a nota do Ministério das Relações Exteriores argentino divulgada neste sábado (13).