Líderes de cinco países europeus pedem renegociação sobre distribuição de vacinas

Os líderes da Áustria, Eslovênia, República Tcheca, Letônia e Bulgária enviaram uma carta à presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, e ao presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, pedindo novas negociações sobre a distribuição de vacinas entre os países do grupo. Na sexta-feira, o chanceler austríaco, Sebastian Kurz, já havia reclamado que alguns países estavam recebendo volumes maiores do que outros, embora a União Europeia tivesse concordado com a distribuição per capita.



De acordo com a imprensa da Áustria, a carta afirmava que se o sistema de distribuição continuar dessa forma, seguirá criando e exacerbando as disparidades entre os Estados-membros.



Por outro lado, autoridades de outros locais comentam que alguns países queriam quantidades diferentes de vários tipos de vacinas e não estavam realizando a distribuição completa. O Ministério da Saúde da Áustria, por exemplo, foi contra as reclamações do chanceler, com a secretária geral, Ines Stilling, tendo afirmado que as negociações foram "equilibradas e transparentes".