Paraguai recorre a controles noturnos para frear aumento da pandemia

Policiais e militares do Paraguai começaram a aplicar controles noturnos para evitar os contágios de covid-19, cuja propagação aumentou nos últimos 10 dias, informaram as autoridades de saúde neste sábado (13).



"Pedimos que cumpram as medidas que estão determinadas no decreto presidencial, usem máscaras, façam o distanciamento físico, lavem as mãos, cumpram a restrição de horário e evitem as aglomerações desnecessárias", pediu o ministro da Saúde, Julio Borba.



A Polícia registrou uma quantidade indeterminada de detidos temporários (conhecidos com o nome técnico de "demorados") em delegacias e na via pública após a primeira noite de controle.



O "toque de recolher", segundo o qual todo cidadão deve justificar sua saída depois de meia-noite, começa às 00h00 e acaba às 05h00.