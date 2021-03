Extremistas matam 19 membros das forças de segurança na Nigéria

Extremistas islâmicos armaram uma emboscada para um comboio militar na Nigéria e mataram 15 soldados e quatro paramilitares no estado de Borno (nordeste), informaram fontes de segurança neste sábado (13).



O comboio foi atacado por militantes do Estado Islâmico da África Ocidental (Iswap) perto de Gudumbali, na região do lago Chade na quinta-feira, informaram as fontes.



"Perdemos 15 soldados e quatro membros [da milícia] Civilian JTF em uma emboscada terrorista na floresta, perto de Gudumbaili", informou um oficial militar à AFP, sob condição de anonimato.



Segundo a fonte, 13 combatentes do governo, incluindo dez soldados, ficaram feridos no ataque.



O comboio, composto por dez veículos, se dirigia para Gudumbali para realizar uma operação militar contra os insurgentes quando foi atacado, explicou outra fonte militar, que confirmou o saldo.



"As vítimas foram levadas para Maiduguri nesta tarde", explicou a fonte, referindo-se à capital regional.



O líder da milícia Umar Ari afirmou que um líder da mesma foi ferido.



Neste sábado, o grupo Iswap reivindicou sua responsabilidade na emboscada em um comunicado.