Irã condena 'sabotagem' de seu navio no Mediterrâneo

O Irã denunciou neste sábado (13) um ato de "sabotagem" no mar Mediterrâneo contra um navio de contêineres propriedade de uma empresa iraniana, segundo um comunicado do ministério das Relações Exteriores, que afirmou que o ataque causou danos no navio.



"Recebemos informações que confirmam que o navio foi alvo de um ataque de sabotagem", declarou o porta-voz do ministério das Relações Exteriores iraniano, Said Khatibzadeh, que chamou o incidente de "flagrante violação do direito internacional e do direito marítimo".



O navio, chamado de "Irán Shahr e Kord" e pertencente à empresa iraniana IRISL, estava em rota do Irã para a Europa quando seu casco foi atingido por "um dispositivo explosivo" na quarta-feira, disse ontem um porta-voz da empresa, que denunciou o incidente como um "ato terrorista" e um "exemplo de pirataria marítima".



Ele afirmou que o ataque foi "condenado" e confirmou que "causou danos no navio", mas não deu mais detalhes.



Ele também destacou que Teerã está acompanhando "seriamente" o incidente em "suas diversas dimensões" para "identificar os autores".



O incidente ocorre menos de duas semanas depois que Israel acusou Teerã de estar por trás de um ataque a um navio israelense no Golfo de Omã.



As acusações foram negadas pelo Irã.