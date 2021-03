Lula recebe primeira dose da vacina contra o coronavírus

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu neste sábado (13) a primeira dose da vacina chinesa CoronaVac contra o coronavírus e fez um apelo à população para evitar aglomerações em um momento em que o país enfrenta uma segunda onda da pandemia mais mortal.



"Eu tomei a vacina do Butantan, a Coronavac, é exatamente a que eu queria tomar. Daqui a 14 ou até 28 dias vou tomar a segunda dose. Eu poderia estar muito mais feliz se tivesse vacina para tudo mundo", disse Lula, de 75 anos, em um vídeo divulgado nas suas redes sociais após ser vacinado em São Bernardo do Campo.



O ex-presidente recebeu a vacina em um ponto de drive-thru poucos dias depois de discursar contra as "decisões imbecis" do governo do presidente Jair Bolsonaro - que chegou a dizer que não iria se vacinar - pela sua gestão da pandemia, que se encontra em seu pior momento e que totaliza mais de 275.000 mortes no país.



"Acho que todas as pessoas que são obrigadas a trabalhar, que não têm como ficar em casa, essas pessoas têm que tomar a vacina. É obrigação do governo brasileiro garantir vacinas", acrescentou o ex-sindicalista e fundador do Partido dos Trabalhadores (PT).



Lula afirmou que o país "não tem governo" em coletiva de imprensa na quarta-feira, em seu retorno à política dois dias depois de o juiz Edson Fachin anular as condenações por corrupção contra ele, uma decisão que lhe devolveu seus direitos políticos.



Desde o início da pandemia, Bolsonaro desdenhou do uso de máscaras, chamou o coronavírus de "gripezinha", promoveu aglomerações e chegou a questionar a eficácia das vacinas dizendo que poderiam transformar as pessoas "em jacaré".



"Eu acho que nós temos a obrigação, a sociedade brasileira, de combater os negacionistas, de combater aquelas pessoas que não acreditam na vacina, que ficam falando bobagem para a sociedade brasileira. Devemos mostrar que só se tem um jeito de se livrar do coronavírus: tomar vacina (...) e ao mesmo tempo evitar a aglomeração", afirmou Lula neste sábado.



Após o ressurgimento de Lula no cenário da política brasileira, Bolsonaro apareceu em um ato oficial usando máscara e se dedicou a defender a "seriedade e a responsabilidade do governo".



"Espero que esta vacina dê o resultado que eu sonho, e que o povo brasileiro sonha, porque tudo o que o povo quer é tomar uma vacina para se ver livre desse monstro chamado coronavírus", disse Lula.