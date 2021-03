Governo etíope nega 'limpeza étnica' no Tigré

O ministério das Relações Exteriores da Etiópia rejeitou neste sábado (13) as acusações de limpeza étnica na região insurgente do Tigré, formuladas por diplomatas americanos, chamando-as de "completamente infundadas e falaciosas".



O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, declarou na quarta-feira em uma audiência no Congresso que há "atos de limpeza étnica" no oeste do Tigré e que as forças da Eritreia e da vizinha região de Amhara "devem ir embora".



"As alegações, ou melhor, as verdadeiras acusações de limpeza étnica do Tigré (feitas) pelo secretário de Estado americano Antony J. Blinken (...) representam um julgamento completamente infundado e enganoso", disse o ministério em um comunicado publicado neste sábado.



"Nada do que aconteceu durante ou depois do final da grande operação de aplicação da lei no Tigré pode ser identificado ou definido de modo algum como limpeza étnica seletiva e intencional contra ninguém na região. Portanto, o governo etíope se opõe firmemente a tais acusações", destacou o ministério.



Os etiopíes desejam manter sua relação com os Estados Unidos, enquanto continuam "sustentando trocas francas sobre questões bilaterais e regionais", disse o comunicado.