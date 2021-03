UE sofre atraso na entrega de vacinas AstraZeneca, recomendado pela OMS em meio a polêmicas sobre efeitos colaterais

A gigante farmacêutica AstraZeneca anunciou neste sábado (13) um novo atraso nos envios de suas vacinas anticovid-19 para a União Europeia, um novo golpe aos esforços para acelerar a vacinação, enquanto persistam os temores sanitários sobre este produto defendido pela OMS.



A companhia anglosueca alegou problemas de produção e restrições de exportação para justificar os atrasos.



E a isso se somam as tensões internas no bloco europeu. Áustria, República Tcheca, Eslovênia, Bulgária e Letônia pediram que os 27 países membros da União Européia (UE) discutissem "o quanto antes" sobre as disparidades na distribuição de vacinas.



"Se esse sistema se prolongar, continuará criando e exacerbando enormes disparidades entre os Estados-Membros que se aproximam do verão, de modo que alguns deles poderiam obter imunidade da massa em poucas semanas, enquanto outros seriam adiados", escreveram os cinco líderes.



- Suspensão da vacinação -



Vários países suspenderam nesta semana a aplicação do produto da AstraZeneca por medo da formação de coágulos de sangue, apesar de a Organização Mundial da Saúde (OMS) ter garantido na sexta-feira que não há motivo para deixar de usar esta vacina contra a covid-19, doença que já causou mais de 2,6 milhões de mortes no planeta.



Dinamarca, Noruega, Islândia e Bulgária suspenderam por "precaução" as aplicações da AstraZenaca, e neste sábado a Índia anunciou que realizará uma revisão mais profunda dos efeitos colaterais deste imunizante.



A Noruega anunciou que detectou hemorragias cutâneas em alguns pacientes com menos de 50 anos, embora sem estabelecer uma causa direta com o medicamento.



A República Democrática do Congo também anunciou neste sábado que vai adiar a campanha de vacinação contra a covid-19 que começaria em 15 de março com doses da AstraZeneca, "como medida de precaução".



A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) defendeu na sexta-feira a adição de alergias graves à lista de possíveis efeitos colaterais da vacina.



- Reduzir entregas -



Sobre os atrasos de suas entregas, a AstraZeneca explicou neste sábado que decidiu recorrer aos seus centros de produção fora da UE para abastecer o bloco, mas "infelizmente, as restrições de exportação reduzirão as entregas no primeiro trimestre" e "provavelmente" no segundo, disse um porta-voz do grupo.



A AstraZeneca começou a distribuir suas vacinas para a UE em fevereiro e seu objetivo era entregar 100 milhões de doses no primeiro semestre de 2021 (30 milhões no primeiro trimestre, 70 milhões no segundo).



A Comissão Europeia quer que antes do fim do verão boreal 70% dos europeus estejam vacinados.



- Lula vacinado -



As autoridades de saúde do Brasil autorizaram na sexta-feira o uso definitivo da vacina da AstraZeneca, alegando que seus "benefícios superam os riscos".



O produto da AstraZeneca já havia sido aprovado no país para uso emergencial, destinado aos grupos prioritários.



Sua aprovação definitiva permitirá agora usá-lo de forma generalizada, em um momento em que o Brasil, onde o coronavírus deixa mais de 275.000 mortes, enfrenta uma virulenta segunda onda da pandemia.



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 75 anos, recebeu neste sábado a primeira dose da vacina chinesa Coronavac.



Os Estados Unidos (mais de 532.000 mortos), que já começou em tempo recorde sua campanha de vacinação, e já superou as 100 milhões de doses injetadas, cerca de 30% do total de doses aplicadas em todo o mundo.



Na América Latina, Honduras recebeu 48 mil doses do medicamento AstraZeneca neste sábado.



No Paraguai, a polícia e os militares começaram a aplicar controles noturnos para prevenir infecções, cuja propagação se intensificou nos últimos 10 dias.



- Tragédia na Jordânia -



Sete pacientes com covid-19 em um hospital perto de Amã morreram neste sábado por falhas no fornecimento de oxigênio, causando uma grande comoção no país e enfurecendo o rei em pleno repique da epidemia do coronavírus na Jordânia.



Abdullah II, vestido com uniforme militar, foi ao hospital de Salt, a 30 km da capital. Pelas imagens veiculadas pela televisão, ele pediu a demissão do diretor após manifestar seu descontentamento.



"Como algo assim pode acontecer aqui? Como é que não há oxigênio neste hospital? Isso é inaceitável", gritou o governante, visivelmente irritado, ao diretor Abdel Razak al Khachman.



ASTRAZENECA



JOHNSON & JOHNSON



EURO DISNEY SCA