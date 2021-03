Político acusado de estupro no México é confirmado como candidato a governador

O oficialista partido Morena do México anunciou na sexta-feira a candidatura ao governo de Guerrero de Félix Salgado, acusado de estupro por várias mulheres, um caso que motivou diversas manifestações de coletivos feministas.



"Na nova pesquisa, Félix Salgado Macedonio apareceu como o melhor posicionado, portanto a Comissão Nacional de Eleições o ratifica na candidatura ao governo de Guerrero", no sul do país, informou Morena.



O partido "não pode se colocar acima dos órgãos de aplicação da justiça, ou violar os direitos essenciais, como a presunção de inocência", argumentou.



Félix Salgado, de 63 anos, resultou como vencedor em uma pesquisa de dezembro para definir o candidato de Morena ao governo de Guerrero.



No entanto, sua candidatura foi abalada por denúncias de várias mulheres que afirmam terem sido estupradas ou abusadas por ele. Os fatos ocorreram em 1998, 2014 e 2016, mas o candidato nega ter cometido qualquer agressão.



O Ministério Público de Guerrero disse que está analisando se há méritos para acusar Salgado criminalmente, e esclareceu que o caso de 1998 já foi encerrado.



Após várias manifestações feministas na Cidade do México e em Guerrero, uma comissão de ética do Morena se absteve de desqualificá-lo, mas ordenou restaurar o processo para eleger o candidato, do qual Salgado participou novamente.



O caso ganhou notoriedade devido às declarações de López Obrador, que afirma que o ex-senador é considerado inocente enquanto não for condenado pela Justiça.



Mulheres militantes do Morena também protestaram porque Salgado não foi desqualificado.



"Reconhecemos o compromisso, a convicção e a mobilização das mulheres militantes e simpatizantes do MORENA, que adotaram uma postura clara e firme neste assunto", disse o partido em seu comunicado desta sexta-feira.



"Mas também é certo que o partido não foi omisso. Foi iniciado um procedimento de ofício para atender as acusações e a seleção da candidatura foi restabelecida", acrescentou.



Os mexicanos vão às urnas para renovar as 500 cadeiras da Câmara dos Deputados federal, 15 de 32 governadores estaduais e milhares de prefeitos e outros funcionários locais.