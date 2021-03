Oito mortos e 47 feridos em ataque com carro bomba no Afeganistão

Oito pessoas morreram e ao menos 47 ficaram feridas, a grande maioria mulheres e crianças, na explosão de um carro bomba perto de uma delegacia de polícia no oeste do Afeganistão na noite de sexta-feira, informaram as autoridades neste sábado (13).



"Entre os mortos há um membro das forças de segurança e sete civis - três crianças, duas mulheres e dois homens -", declarou à AFP Jailani Farhad, porta-voz do governador da cidade de Herat, onde aconteceu a explosão.



Ao menos 20 mulheres e oito crianças estão entre os feridos, assim como oito membros das forças afegãs, informou.



Segundo Farhad, dezenas de casas e lojas foram danificadas.



Rafiq Sherzai, porta-voz do hospital de Herat, confirmou o balanço.



No entanto, o porta-voz do ministério do Interior, Tariq Arian, informou a AFP "54 feridos, entre eles sete policiais".



Apesar de Herat, uma das maiores cidades do país, permanecer sob controle do governo, está cercada de áreas rurais onde há combates entre as forças afegãs e os talibãs.



O ataque de sexta-feira não foi reivindicado até o momento.



"A explosão em Herat não tem nada a ver com nossos (combatentes)", disse à AFP Zabihullah Mujahid, um porta-voz dos talibãs.



O Conselho de Segurança da ONU condenou na sexta-feira "nos termos mais enérgicos o alarmante número de ataques contra civis" produzidos no país.



Também encorajou "fortemente as partes nas negociações para tomar medidas que fomentem a confiança, incluindo a redução da violência".



A violência no Afeganistão aumentou nos últimos meses, apesar das negociações de paz desde setembro no Catar entre os talibãs e o governo afegão.



Em respeito a um acordo alcançado com os talibãs, assinado sob o governo de Donald Trump, os Estados Unidos aceitaram retirar todas as suas tropas do Afeganistão antes de maio, o que preocupa o governo afegão. No entanto, o atual presidente americano Joe Biden ainda não confirmou se esse prazo será cumprido.



Os Estados Unidos apresentaram recentemente um esboço do acordo de paz para o governo de Cabul e os talibãs, que contempla a criação de um "novo governo inclusivo".