França ultrapassa 90.000 mortes por coronavírus (oficial)

A epidemia de covid-19 causou mais de 90.000 mortes na França desde seu início, há um ano, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira(12) pela agência de saúde pública do país europeu.



Um total de 90.146 pessoas morreram de coronavírus em hospitais e lares de idosos, de acordo com números atualizados nesta sexta-feira.



O número de pacientes com covid-19 em reanimação ultrapassou 4.000 nesta sexta-feira.



Com 306 novas admissões em 24 horas, já existem 4.033 pacientes com covid-19 em reanimação ou terapia intensiva, o que não acontecia desde novembro.



O número ainda está abaixo dos registros da primeira onda (7.000 na primavera) e da segunda (4.900 no outono).



O número de hospitalizados é de 24.749, um pouco menor em comparação com o dia anterior.



O número de novas contaminações chegou a 25.229, frente a 27.166 no dia anterior.



Até o momento 4.819.924 pessoas receberam pelo menos a primeira dose da vacina desde o início da campanha no final de dezembro de 2020, enquanto 2.219.277 receberam duas doses.