O Ministério Público boliviano emitiu nesta sexta-feira (12) um mandado de prisão contra a ex-presidente Jeanine Áñez e vários de seus ministros por sedição e terrorismo, acusações vinculadas a um suposto golpe contra o ex-presidente Evo Morales.



Áñez postou no Twitter a resolução emitida pelo promotor Alcides Mejillones junto com o texto "a perseguição política já começou".



A ex-legisladora do partido governista, Lidia Patty, denunciou em dezembro passado que Áñez, vários de seus ex-ministros, ex-militares, ex-policiais e civis haviam promovido a derrubada do esquerdista Morales em novembro de 2019, após 14 anos no poder.