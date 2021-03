AstraZeneca no olho do furacão devido às preocupações com a segurança de sua vacina

Assombrado por polêmicas desde a aprovação de sua vacina anticovid em dezembro, o laboratório britânico AstraZeneca teve que se defender nesta sexta-feira(12) dos temores sobre a segurança de seu medicamento desenvolvido com a Universidade de Oxford.



Vários países da Europa e da Ásia suspenderam o uso dessa vacina nos últimos dias como medida de precaução diante da crescente preocupação com o aparecimento de coágulos sanguíneos em pessoas vacinadas.



No entanto, autoridades de saúde em todo o mundo insistem que nenhuma relação foi estabelecida entre esses casos e a vacina e que o imunizante pode continuar a ser administrado enquanto os casos são investigados.



Isso não impediu que os mercados castigassem as ações da gigante farmacêutica, que caíram 1,11% na bolsa de Londres na tarde desta sexta-feira, para 6,9 pence por ação, após perder 5% ano a ano em um mercado em alta de 4,5%.



Assim, tendo afirmado no dia anterior que "a segurança da vacina foi exaustivamente estudada em ensaios clínicos de fase III e dados revisados por especialistas confirmam que a vacina foi geralmente bem tolerada", nesta sexta-feira o grupo emitiu uma declaração adicional.



"Uma análise de nossos dados sobre mais de 10 milhões de casos mostrou que não há evidência de um risco agravado de embolia pulmonar ou trombose venosa profunda em qualquer faixa etária, sexo, lote ou em qualquer país em particular", disse ele.



"Na verdade, o número desses eventos identificados é significativamente menor nos vacinados do que seria esperado na população em geral", acrescentou.



- Confiança abalada -



Mais barata, mais fácil de armazenar e administrar que seus principais concorrentes, a vacina britânica é a base da campanha massiva de vacinação realizada no Reino Unido - onde mais de 23 milhões de pessoas já receberam a primeira dose - e é exportada para muitos outros países.



Mas nações europeias como Espanha, França e Alemanha inicialmente questionaram sua eficácia em pessoas com mais de 65 anos de idade por causa dos dados limitados sobre esse grupo em ensaios clínicos.



No entanto, um estudo realizado pelas autoridades de saúde inglesas a partir de sua campanha de vacinação mostrou uma proteção entre 60% e 73% contra as formas sintomáticas da doença em pessoas com mais de 70 anos com uma única dose. E mais de 80% contra hospitalizações, com proteção um pouco melhor do que a Pfizer / BioNTech.



A polêmica coincidiu com um conflito entre o laboratório e a Comissão Europeia sobre o atraso na entrega das doses solicitadas pela União Europeia (UE) devido, segundo a AstraZeneca, à queda no desempenho de suas fábricas no continente.



As controvérsias parecem estar afetando a confiança na Europa, onde atualmente existem milhões de vacinas AstraZeneca não utilizadas, para a consternação dos especialistas que alertam sobre um atraso desnecessário nas campanhas de vacinação.



"Quando algo negativo acontece depois de você ter sido vacinado, é bastante natural se perguntar se a vacina foi a causa", diz Adam Finn, professor de pediatria da Universidade de Bristol, no sudoeste da Inglaterra.



Mas em qualquer campanha de inoculação em massa, "doenças inesperadas e incomuns vão ocorrer no período pós-vacinação por acaso", diz ele.



Para Jon Gibbins, diretor do Instituto de Pesquisa Cardiovascular e Metabólica da Universidade de Reading, os trombos "ocorrem por várias razões" e "afetam uma ou duas pessoas em cada 1.000", mais do que algumas dezenas de casos registrados entre vários milhões de pessoas vacinadas.



