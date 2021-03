Dezenas de migrantes provavelmente mortos em incêndio no Iêmen

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) disse temer a morte de dezenas de migrantes em um incêndio em um centro de detenção na capital do Iêmen, Sanaa, citando informações não verificadas de uma associação local.



O incêndio começou no domingo em um centro de detenção "superlotado", de acordo com a OIM, que informou na quarta-feira que 170 pessoas estavam sendo tratadas, "muitas delas em estado crítico".



"Um comunicado emitido ontem (quinta-feira) por uma associação de migrantes no Iêmen estima o número de mortos em 43", disse a OIM em comunicado nesta sexta.



Outros grupos estimam que "entre 30 e 60 pessoas morreram, enquanto relatos não verificados falam de centenas de mortos", segundo a mesma fonte.



As equipes da OIM conseguiram evacuar os feridos para hospitais, mas que ficaram "tão sobrecarregados" que "não puderam estabelecer um número de mortos".



A organização lamentou que o acesso aos sobreviventes é difícil "devido à granda presença das forças de segurança nos hospitais".



Por esta razão, exortou os rebeldes houthis, que controlam Sanaa, a permitir a entrada de pessoal humanitário nos hospitais.



De acordo com a OIM, o incêndio ocorreu em um galpão próximo ao prédio principal do centro. Mais de 350 imigrantes, a maioria etíopes, estavam na área do galpão.



Os houthis ainda não revelaram a origem do incêndio ou o número de vítimas.