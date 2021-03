A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que elegeu um novo secretário-geral nesta sexta-feira (12), ganhou influência no cenário econômico internacional nos últimos dez anos, mas seu papel ainda é pouco conhecido.



O ex-ministro das Finanças australiano, Mathias Cormann, foi eleito nesta sexta para substituir o mexicano Ángel Gurría como chefe da organização sediada em Paris.



A Organização para a Cooperação Econômica Europeia (OCEE) foi fundada em 1948 para administrar o Plano Marshall para a reconstrução da Europa, financiado pelos Estados Unidos.



No final dos anos 1950, os líderes ocidentais, preocupados com a disseminação do comunismo, criaram um novo órgão para "promover o crescimento econômico sustentável, empregos e prosperidade": a OCDE, que nasceu em 30 de setembro de 1961.



O Conselho, integrado por embaixadores dos 37 países-membros, fornece orientação estratégica a mais de 300 comitês que cobrem quase todas as políticas públicas. As decisões são tomadas por consenso.



"Antes eram comitês meio empoeirados, técnicos, incompreensíveis, regras suaves que não levavam a lugar nenhum. Não era a bela adormecida, era a dorminhoca feia", diz um executivo. Tudo mudou, segundo ele, com Gurría, cujo mandato iniciado em 2006 termina em junho.



- Relatórios-



A OCDE é, acima de tudo, um banco de dados estatísticos que serve para avaliar políticas públicas e facilitar o comércio entre países.



Ele produz cerca de 500 relatórios por ano, variando de migração ou emprego à igualdade de gênero e previsões econômicas tradicionais, mas também define padrões internacionais.



Seu mais vendido é um manual para codificação de tratores, por exemplo. É também um fórum onde funcionários, especialistas e acadêmicos se encontram. Antes da pandemia, a sede da OCDE em Paris recebia quase 200.000 visitantes por ano.



- Um "clube dos ricos"? -



Seus seus 37 membros representam 60% do PIB mundial. Mas "há 20 anos era de 80%", afirma o executivo. E a instituição está se abrindo para o mundo emergente: a Colômbia aderiu em 2020 e este ano a Costa Rica foi convidada.



A organização "entendeu que a questão da desigualdade é crucial", segundo esta fonte. Laurence Boone, seu economista-chefe, refere-se a ela com frequência.



"Na Europa, a OCDE é vista como uma organização liberal, que é contra o salário mínimo ou quer aumentar a idade de aposentadoria, mas nos Estados Unidos ou na Austrália somos vistos como comunistas", diz outra fonte.



- Fim do sigilo bancário -



O trabalho da OCDE, encomendado pelo G20, minou o sigilo bancário ao introduzir a troca automática de informações entre os países para combater a evasão fiscal. Desde 2009, 84 milhões de contas bancárias foram afetadas, resultando na arrecadação de 102 bilhões de euros em impostos.



No entanto, a OCDE não conseguiu encerrar um caso altamente polêmico, bloqueado pelos Estados Unidos: encontrar uma forma internacional de tributar grandes empresas digitais, que são acusadas de pagar impostos insignificantes em relação a seus enormes lucros.



Outro projeto é o Programa de Avaliação Internacional de Estudantes (PISA), um teste realizado a cada três anos para comparar o desempenho dos sistemas educacionais (em 2018, 600.000 alunos de 79 países foram avaliados).



Os resultados costumam provocar debate público, especialmente nos países com pontuação mais baixa, enquanto outros são apresentados como modelos. Na Alemanha, a revelação de que o desempenho dos alunos em leitura e matemática estava abaixo da média da OCDE em 2000 levou a grandes investimentos em educação.