A Índia vai fabricar pelo menos mais 1 bilhão de doses da vacina contra a covid-19 até o final do ano que vem, em iniciativa conjunta anunciada nesta sexta-feira (12) com Estados Unidos, Japão e Austrália.



Após uma cúpula desses países, a Casa Branca anunciou em comunicado seu apoio à empresa indiana Biological E Ltd. para "produzir pelo menos 1 bilhão de doses das vacinas contra a covid-19 até o final de 2022", com foco na vacina de uma dose do laboratório Johnson & Johnson.