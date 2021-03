A Polônia acusou Belarus nessa sexta-feira (12) de "gestos hostis" e anunciou a expulsão de dois outros diplomatas bielorrussos, em resposta a uma decisão semelhante tomada por Minsk no dia anterior.



No início desta semana, Belarus expulsou um cônsul polonês por participar de um evento que irritou as autoridades bielorrussas e que gerou uma série de expulsões.



Minsk considerou o movimento recíproco de Varsóvia "excessivo, assimétrico e destrutivo".



"Como resultado dos contínuos gestos hostis de Minsk em relação aos diplomatas poloneses (...), o Ministério das Relações Exteriores da Polônia tomou a decisão de expulsar o cônsul geral de Belarus em Bialystok (Nordeste) e o cônsul de Belarus em Varsóvia", anunciou o vice-chanceler polonês, Marcin Przydacz, no Twitter.



A desavença diplomática ocorre em um contexto de tensões entre o Ocidente e o regime do presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, que reprime de maneira hostil uma onda histórica de protestos desde o ano passado, após sua polêmica reeleição em agosto.



