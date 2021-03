Nos EUA, CDC diz que média diária de hospitalizações por covid continuou a recuar

A diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, Rochelle Walensky, informou nesta sexta-feira que a média diária de hospitalizações por covid-19 no país continuou a recuar nos últimos dias. Em uma coletiva de imprensa da força-tarefa da Casa Branca para o combate à pandemia, a cientista também disse que, apesar dos avanços, é preciso manter a vigilância e seguir as medidas de distanciamento social.



Segundo o conselheiro sênior da Casa Branca para a resposta ao coronavírus, Andy Slavitt, que também participou da coletiva, a média diária de aplicação de vacinas contra a covid-19 no país ficou em 2,2 milhões nos últimos sete dias, o recorde até agora. "Estamos fazendo progresso, mas temos mais a fazer", declarou.



O assessor também reforçou a orientação dada na quinta-feira pelo presidente americano, Joe Biden, para que os Estados norte-americanos tornem todos os cidadãos adultos do país aptos para vacinação contra a covid-19 até 1º de maio.