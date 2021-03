Restos encontrados no Reino Unido são de londrina desaparecida

O cadáver encontrado no sudeste da Inglaterra é de Sarah Everard, uma londrina de 33 anos, cujo desaparecimento há dez dias chocou o Reino Unido - informou a polícia da capital britânica nesta sexta-feira (11).



"O corpo foi recuperado, e se fez uma identificação formal", anunciou o subcomissário Nick Ephgrave em um breve comunicado da Scotland Yard.



"Posso confirmar que é o corpo de Sarah Everard", completou.



Sarah, uma jovem executiva de marketing, havia visitado amigos em Clapham, sul de Londres, e voltava para casa em Brixton, a cerca de 50 minutos a pé, quando desapareceu por volta das 21h30 do dia 3 de março.



Na terça-feira (9), foi preso por homicídio um agente com idade em torno dos 40 anos, membro de uma unidade policial de elite londrina encarregada de proteger missões diplomáticas.



Os restos mortais foram encontrados depois na região de Kent.



O detido teve de ser atendido no hospital, devido a um ferimento na cabeça enquanto estava sozinho em sua cela, relatou a polícia. Ele também é suspeito de atos de exibição sexual.



Na quinta-feira, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse estar "chocado" com o desaparecimento de Sarah, assim como o restante do país. O caso deflagrou uma onda de reações nas redes sociais de mulheres que se identificaram com a jovem.