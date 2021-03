Com China na mira, EUA e aliados do Indo-Pacífico lançam plano de vacinação

Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália anunciaram nesta sexta-feira (12) uma iniciativa conjunta para aumentar o fornecimento de vacinas contra a covid-19, apresentando um desafio para a China na primeira cúpula das quatro potências relacionadas.



O presidente americano, Joe Biden, buscando revigorar as alianças diante da crescente preocupação com o poder da China, reuniu-se virtualmente com os primeiros-ministros das três nações e disse-lhes que esse mecanismo de diálogo, chamado Quad, se transformaria em um "cenário vital" para a cooperação.



"Estamos renovando nosso compromisso de garantir que nossa região seja regida pelo direito internacional, comprometida com a defesa dos valores universais e livre de coerção", afirmou Biden, que, como os outros participantes, não fez nenhuma menção explícita - mas muitas implícitas - à China.



"Um Indo-Pacífico livre e aberto é essencial", ressaltou, uma mensagem reforçada pelos outros líderes conforme aumenta a preocupação com o poder da China na região.



Defendendo para que o Quad forneça "soluções práticas e resultados concretos", Biden disse: "Estamos lançando uma nova e ambiciosa parceria conjunta que impulsionará a fabricação de vacinas em benefício do mundo e fortalecerá a vacinação para o benefício de todo o Indo-Pacífico".



As autoridades americanas informaram que a iniciativa produziria até 1 bilhão de doses de vacinas até 2022, enquanto o mundo tenta superar a devastação da pandemia da covid-19"



O plano prevê que o centro farmacêutico indiano fabrique a vacina em dose única da empresa americana Johnson & Johnson, com apoio financeiro do Japão, e que a Austrália fique encarregada dos envios.



Autoridades americanas acrescentaram que o foco das atenções seria o Sudeste asiático, em um momento em que a China - onde esse vírus mortal foi detectado pela primeira vez no final de 2019 - trabalha para transformar sua imagem na de um país curador global.



Pequim envia vacinas para lugares tão distantes quanto a República Dominicana e fornece doses para parceiros internacionais como Paquistão e Zimbábue.



- "Novo amanhecer" -



A cúpula ocorre em um momento em que as quatro democracias veem uma deterioração nas relações com a China.



No último ano, Pequim se envolveu em um confronto mortal com forças indianas no Himalaia, intensificou a atividade perto das ilhas administradas pelo Japão e impôs sanções aos produtos australianos após uma série de disputas.



O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, informou que a cúpula significa "um novo amanhecer no Indo-Pacífico".



"Como os quatro líderes das grandes democracias liberais do Indo-Pacífico, que nossa parceria seja a que permita a paz, estabilidade e prosperidade, e que o faça de forma inclusiva com as muitas nações de nossa região", afirmou Morrison.



O primeiro-ministro Narendra Modi, que se distanciou cada vez mais da postura histórica de não alinhamento da Índia e buscou fortalecer os laços com Washington, declarou que o Quad será "uma força para o bem global".



"O Quad atingiu a maioridade. Agora continuará a ser um importante pilar de estabilidade na região", ressaltou Modi.



A cúpula marcou a primeira vez que os líderes dos Estados Unidos, Japão, Índia e Austrália se reuniram após mais de uma década de reuniões a nível inferior do mecanismo "Quad".



Por outro lado, o jornal estatal chinês "Global Times" criticou a cúpula do "Quad" como uma conspiração dos Estados Unidos contra Pequim e, em um artigo de opinião, disse que a Índia, cujas relações com Washington estão melhorando, deveria recuar.



"O Quad não é uma aliança de países com ideias afins como os Estados Unidos afirmam", disse o jornal, acrescentando que os outros três países enfrentam "a vergonha de estarem entre a pressão dos Estados Unidos e seus próprios interesses com a China".



- Onda de diplomacia -



A última vez que uma reunião do Quad foi organizada pessoalmente foi em outubro, a nível de ministros das Relações Exteriores, sob o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que não teve piedade em suas denúncias contra a China.



O governo Biden afirma que compartilha da abordagem de Trump em relação à China, mas está adotando uma estratégia mais discreta que inclui uma nova ênfase nas alianças, muitas das quais, especialmente na Europa, foram muito afetadas pelo ex-presidente.



A cúpula do Quad gera uma onda de diplomacia em prol de aliança por parte de Biden.



O Japão anunciou que seu primeiro-ministro, Yoshihide Suga, viajará aos Estados Unidos em abril e se tornará o primeiro líder estrangeiro a encontrar Biden pessoalmente, um sinal da importância que o presidente dos Estados Unidos atribui ao seu aliado.



O secretário de Estado, Antony Blinken, e o secretário de Defesa, Lloyd Austin, também farão uma visita conjunta na próxima semana ao Japão e à Coreia do Sul, sendo a primeira viagem que ambos farão como membros do novo governo. Austin seguirá então para a Índia.



Blinken e o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, se reunirão com altos funcionários chineses no Alasca na próxima semana, uma reunião na qual o governo Biden disse que expressará suas preocupações vigorosamente.