Rússia adverte sobre 'crescente número' de vítimas civis em Mianmar

O Kremlin manifestou, nesta sexta-feira (12), sua preocupação com o crescente número de vítimas civis em Mianmar, onde a junta reprime os manifestantes que protestam contra o recente golpe militar.



"Estamos preocupados com as informações procedentes de lá e que indicam que há um crescente número de vítimas na população civil", declarou o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov.



Peskov classificou de "alarmante" a situação do país, após uma quinta-feira com nove manifestantes mortos.



Estas declarações supõem um endurecimento do tom de Moscou, dois dias depois de o Conselho de Segurança da ONU condenar "com firmeza" a repressão contra os manifestantes e de a China pedir uma "desescalada" e "diálogo" em Mianmar.