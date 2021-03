Exportações do Reino Unido para a UE caíram 41% em janeiro após o Brexit

O comércio do Reino Unido com a União Europeia (UE) registrou queda recorde em janeiro, primeiro mês de saída efetiva do mercado único do Reino Unido após o Brexit, anunciou nesta sexta-feira o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS).



Em particular, as exportações de bens para a UE caíram 41% na comparação com dezembro. Por sua vez, as importações procedentes do bloco caíram 29%, a 6,6 bilhões de libras (7,6 bilhões de dólares).



"Em preço e volumes, esta é a maior queda em um mês desde que os números começaram a ser calculados em janeiro de 1997", afirmou o ONS.



O divórcio entre Reino Unido e UE se tornou efetivo em 1º de janeiro de 2021.



A economia britânica registrou contração (-2,9%) em janeiro, em particular devido ao confinamento na Inglaterra para lutar contra a propagação de uma variante do coronavírus, anunciou o ONS. O PIB britânico havia registrado alta de 1,2% em dezembro.